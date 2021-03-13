«Очень сильный тренд»: Хромченко показала самый модный головной убор сезона

В программе «Модный приговор» ведущие Эвелина Хромченко и Александр Васильев регулярно помогают телезрительницам ориентироваться в мире трендов. Накануне в новом выпуске историк моды, к примеру, обратил внимание модниц на актуальные цвета наступившей весны. А его соведущая Эвелина Хромченко назвала трендовые аксессуары для женщин.

Кроме того, Хромченко отметила, что наступивший сезон вывел в тренд шляпы во всех их проявлениях. Но среди них настоящим мастхевом является форма головного убора с круглыми полями. Фэшн-эксперт показала на конкретном примере, как она выглядит.

«Очень сильный тренд демонстрируется: эта шляпа с круглыми полями, жесткой тульей очень распространена по сезону и выполняется в разных формах и линиях, в разных тканях и материалах. Это и соломенное канотье, и подобная шляпа, которая напоминает очень шляпу мормона, или шляпу индейца гаучо. Есть разнообразие предложений внутри этой формы», — подчеркнула фэшн-эксперт.

Эвелина Хромченко заметила при этом, что шляпку этой весной можно успеть не только приобрести, но и выгулять, ведь тепло пока к нам не особо торопится.

Смотрите также