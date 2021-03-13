«Пришлось надеть, что было»: Лобода оправдалась за свой откровенный наряд на детском «Голосе»

Звезда российской и украинской эстрады Светлана Лобода стала героиней пятничного выпуска вечернего шоу Ивана Урганта на Первом канале. Звезда появилась перед зрителями в роскошном вечернем наряде с открытой спиной, который привел ведущего в восторг.

Стиль Лободы стал одним из вопросов, которые затронул Ургант во время беседы. В новом сезоне вокального шоу «Голос. Дети» певица заняла кресло наставника, и первое появление дивы на проекте заставило многих «доброжелателей» осуждать звезду за излишне откровенный наряд – силуэтный комбинезон с экстремально глубоким декольте.

На это, в частности, и указал карандашом Ургант. И Лобода захотела оправдаться.

«С этим костюмом был очень тяжелый момент», — призналась звезда. И объяснила: «Я заказала платье в Париже для «Голоса», абсолютно закрытое, красивое, белое. Мне его привезли, и я в него не влезла. Привезли за день до «Голоса». И я не успела его подшить, поэтому мне пришлось надеть то, что было».

«Вы считаете, что этот пиджак на вас налез?», — подколол гостью Ургант, указывая на декольте певицы до пояса.

«Это не пиджак, это комбинезон. И если вы обратите внимание, ничего здесь не видно», — заметила Лобода.

К слову, в разрезе действительно есть вставка из бежевого прозрачного материала. И в целом выглядит все довольно интересно. Но, как считает, к примеру, Стас Садальский, это чересчур для детского проекта.

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