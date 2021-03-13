«В стиле спорт-шик»: Ольга Бузова в красной шубке, легинсах и кроссовках произвела впечатление на стилиста

Телеведущая и певица Ольга Бузова в качестве повседневной верхней одежды регулярно использует шубы. Например, накануне она выгуляла свою любимую длинноворсную модель миди канареечного цвета. А на этот раз отметилась на селфи в красной укороченной шубке. Дополнить ее она решила черными легинсами и белыми кроссовками.

Стилист Юлия Лигай подчеркнула, что такой стиль поющей теледиве подходит не только внешне, но и по характеру.

«Ольга Бузова — яркий представитель драматического типажа. Это читается не только по чертам лица, но и по ее характеру. Драма всегда требует зрителя, всегда присутствует элемент показательности. Даже через экран мы ощущаем всю уверенность, которая исходит от Ольги, мы видим, насколько ей комфортно в этом образе, в котором все визуальные сигналы (такие, как цвет, форма, материалы) доведены до максимума, чтобы произвести наисильнейшее впечатление на окружающих», — объясняет эксперт.

Именно этот образ из красного полушубка, черных худи и легинсов как нельзя лучше иллюстрирует тяготение Бузовой к драме.

«Весь образ составлен в главной цветовой троице драматического стиля — красный, черный и белый. И акцент в этом образе смещен на объемную ярко-красную шубу с длинным ворсом, которая невероятно актуальна в этом сезоне.

Хочу заметить, что дело здесь не только в трендовости шубы. Ольга выигрышным образом смогла составить комплект в стиле спорт-шик, уравновесив всю роскошь шубы спортивным худи с капюшоном и леггинсами, которые подчеркнули всю стройность ног», — оценила аутфит стилист.

Имиджмейкер отметила, что такой образ подойдет большинству жительниц мегаполисов, которые активно передвигаются по городу между делами.

«Если для вас это слишком смелый образ, я бы посоветовала сюда обувь в тон низа. В данном случае можете заменить белые кроссовки на черные ботинки с грубой подошвой. Кроме того, для приглушения драматичности можно подобрать однотонную сумку черного цвета без каких-либо контрастных деталей, поскольку золотая цепь в этом образе дополнительно привлекает внимание», — посоветовала стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Юлия Люгай – стилист-имиджмейкер. В фэшн-индустрии 1,5 года. Окончила Школу творческих профессий «Talentsy» по курсу стилист-имиджмейкер, прошла обучение в школе Карины Нигай «Я-fashion блогер», в Stylehunter School — курс «Fashion styling» Лины Дембиковой.

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