«Ну какой разрез!»: Лобода появилась у Урганта в мерцающем пайетками платье в пол с обнаженной спиной

В большом пятничном выпуске популярного вечернего шоу «Ивана Урганта на Первом канале гостьей в студии стала Светлана Лобода. Певица и наставник нового сезона детского «Голоса» предстала во всем блеске. Она облачилась в силуэтное платье в пол из мерцающих пайеток, откровенный разрез на спинке которого обнажил фигуру дивы.

«Ну какой разрез, у меня кресло застряло! Мне не сесть», — признался Ургант.

Лобода отдала предпочтение коричневому оттенку в наряде, а также поддержала тренд на массивные плечи. Девушка с удовольствием позировала перед зрителями в наряде, позволив оценить его со всех сторон.

«Мне сказала моя стилист, что лучше вот так. Так будет красиво», — заметила звезда и села полубоком к камерам и зрительному залу». А потом спиной к Урганту, на что телеведущий растерянно признал: «Так мне тяжело будет с вами общаться, потому что у меня будет ощущение, что все интервью идет вам в разрез».

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