«Танцевать не умеют»: Нагиев оценил пляски Лободы и Крида на шоу «Голос. Дети»

Звездные наставники не удержались и устроили дискотеку на сцене, но телеведущий не впечатлился.

Девятилетняя Марианна Гекман зажигательно выступила на сцене детского «Голоса». Девочка приехала на проект из Краснознаменска и надеялась пройти на следующий этап. Но увы, ни один из звездных наставников не повернулся к участнице. Зато после выступления девочка покорила судей своей хореографией и искрящейся энергетикой.

Лобода и Крид не удержались и пустились в пляс на сцене. Не смог усидеть и Баста. Правда, рэпер взял в руки телефон, чтобы запечатлеть дискотеку ,но и сам в это время приплясывал. За кулисами Нагие оценил импровизацию наставников во время диалога с девочкой.

«Ты выдала страшный секрет, что наши наставники танцевать нифига не умеют, что ты двигалась на порядок лучше их. Я тебе благодарен, что ты сделала шоу!», — обратился Нагиев к участнице.

К слову, это не первый эпизод на новом «Голосе», когда наставники выступают вместе с участниками «слепых прослушиваний». Лобода ранее также зажгла на сцене, но ее выступление Нагиев также раскритиковал.

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