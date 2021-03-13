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Ольга Бузова в клетчатом жакете, кожаной юбке мини и высоких ботфортах предстала на детской вечеринке

Девушка в числе приглашенных гостей поздравила с первым днем рождения дочку рэпера ST.

Ольга Бузова в клетчатом жакете, кожаной юбке мини и высоких ботфортах предстала на детской вечеринке
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Пока весь свет отечественного шоу-бизнеса праздновал 30-летие блогера и телеведущей Насти Ивлеевой, певица и теледива Ольга Бузова не отставала. Девушка тоже отправилась на день рождения. Она стала гостьей детского праздника – рэпер ST с женой организовали празднование годика своей дочки Эстель.

 

Поющая телеведущая отправилась на праздник в клетчатом жакета в стиле Chanel, кожаной мини-юбке и высоких ботфортах. Красавица сделала стильный жгут в качестве укладки, а дополнил образ трендовая сумочка «пельмень» Bottega Veneta.

С рэпером ST, или в миру Александром Степановым, Бузову давно связывают дружеские и партнерские отношения. Музыкант – автор многих хитов певицы, таких, как «Мало половин», благодаря которым она ворвалась в отечественный шоу-бизнес.

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