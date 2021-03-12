Откровенно о сокровенном: Асмус мечтает сыграть девушку с нетрадиционной ориентацией

Накануне Кристина Асмус рассказала своим фанатам, в каких отношениях состоит с бывшим мужем Гариком Харламовым. Выяснилось, что в сложных. Актриса отметила, что шоумен обижен на нее. Кристине настолько понравилось отвечать на вопросы подписчиков в Instagram, что она решила продолжить эту идею. Актриса неожиданно заявила, что хотела бы сыграть роль девушки с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Кроме того, 32-летняя блондинка отметила, что начала считать себя красивой только после развода. А вот о личной жизни ничего конкретного не сказала, но дала понять, что в ее жизни может быть новый мужчина.

«По какому критерию вы сделали вывод, что я свободна? Я ни на что не намекаю, просто как по постам о театре или с ребенком можно что-то понять?» — отметила Асмус.

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