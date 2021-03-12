«Полным ходом»: Настя Голд показала, как идет ремонт в их новой квартире с Ильей Яббаровым

Бывшая участница «Дома-2» Анастасия Голд держит под контролем ход работ по ремонту новой квартиры. Девушка часто приезжает на объект и следит за тем, чтобы мастера делали все качественно.

Жена Ильи Яббарова поделилась в сторис Instagram видео, на котором запечатлела, в какой стадии находится ремонт.

«Работы идут полным ходом. Залили провода по всем комнатам. Замеряли окна, потому что сюда будут ставиться двойные. Скоро стены начнут штукатурить», — провела Анастасия Голд экскурсию по жилищу.

Напомним, о том, что они приобрели недвижимость в столице, Настя Голд и Илья Яббаров рассказали подписчикам в конце января.

Пара явно пребывала в эйфории от грандиозной покупки. Квартира небольшая — пятьдесят квадратных метров, но для семьи из двух человек вполне подойдет.

После ремонта пара справит новоселье. Правда, по признанию Анастасии, сейчас у них с Ильей разлад. Рассказывать о причинах ссоры она не хочет, надеясь, что им с Яббаровым удастся преодолеть сложный период и остаться семьей.

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