С улыбкой на лице: Елизавета II появилась на публике после скандальных заявлений Меган Маркл и принца Гарри

Королева вышла на связь с подданными из кабинета в Виндзорском дворце.

Ее величество, королева Великобритании Елизавета II появилась на публике в пятницу, 12 марта. Правда, перед своими подданными Елизавета II предстала онлайн. На одной из платформ королева прокомментировала фотографии с Марса, которые были сделаны ровером Perseverance.

Выглядела Елизавета II, которой в апреле исполнится 95 лет, безупречно. Королева бодра, активна, довольно быстро формулировала и произносила фразы, а на ее лице сияла неизменная улыбка.

Стоит отметить, что это было первое появление Ее Величества после скандального интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри, в котором супруги объяснили, почему предпочли покинуть Великобританию и фактически обвинили королевскую семью в расизме.

больше по теме Звонок королевы: Елизавета II поговорит с принцем Гарри и Меган Маркл На связь королева выйдет после просмотра интервью герцогов Сассекских.

Кстати, в ближайшее время Елизавета II намерена связаться с внуком и его женой по телефону. Королева хочет помириться с сыном принцессы Дианы, который всерьез опасался, что его может постичь судьба матери.

Смотрите также