«Заряд энергией»: Клава Кока похвасталась точеной фигурой, облачившись в короткий топ

Еще несколько лет назад Клава Кока мечтала о большой сцене, а теперь собирает стадионы. Помимо концертов и выступлений, девушка успевает заниматься спортом. Так, совсем недавно она открыла для себя бокс. Об этом артистка рассказала в своем Instagram. На снимке Клава позировала в спортзале, облачившись в короткий красный топ и лосины.

«Недавно я открыла для себя бокс. Некий выброс негативных эмоций и заряд энергией!» — написала Кока.

Фанаты засыпали ее комментариями.

«Нереально красивая! Классная! Круто!» — писали пользователи Сети.

Напомним, летом этого года Клава отметит свое 25-летие. Контракт с Black Star девушка подписала в 2015 году, после победы в кастинг-шоу «Молодая кровь».

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