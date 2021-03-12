«Тигран мне поет»: Маргарита Симоньян запечатлелась с мужем в караоке

Маргарита Симоньян довольно редко показывает в Instagram снимки Тиграна Кеосаяна. Судя по всему, из-за занятости и востребованности в профессии пара не так много времени проводит вместе и нечасто делает совместные фотографии.

8 Марта стал исключением из правил. В честь праздника Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян вдвоем выбрались в караоке-бар. Снимком оттуда журналистка поделилась в Instagram.

В кадре запечатлено, как она трогательно прижалась к мужу, исполняющему для нее песню.

«8 Марта в караоке. Угадайте, какую песню Тигран мне поет», — спросила Маргарита Симоньян у своей аудитории.

Подписчики выдвинули немало версий романтических произведений. Кто из них ближе к истине, пока неизвестно – Симоньян хранит молчание.

Многие поклонники искренне удивились тому, как заметно располнел Тигран Кеосаян. И все это на фоне того, что сама Маргарита после третьих родов сумела экстремально похудеть.

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