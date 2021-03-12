«Кому невольно испортила настроение»: Азиза извинилась за свое поведение на шоу «Маска»

Певица после разоблачения выглядела очень расстроенной и отказалась исполнить песню в финале.

Участница второго сезона самого охраняемого проекта — шоу «Маска» — телеканала НТВ Азиза Мухамедова впервые после разоблачения решилась искренне поговорить со своей аудиторией в Instagram.

Звезда извинилась за свое поведение на программе, когда не смогла скрыть своей досады на судей «Маски», решивших, что покинуть шоу должен именно Пингвин.

«Я хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня после проекта «Маска», извиниться перед теми, кому невольно испортила настроение», — написала певица Азиза в Instagram.

Она рассказала, как пришла в гримерку после шоу и как ей было неимоверно больно из-за того, что не сбылась ее мечта — дойти до финала проекта.

«Я сняла этот костюм, погладила по голове Пиню и, покидая гримерную, попросила у него прощения за то, что подвела его и так скоро покидаю проект. И это не просто телевизионное шоу, это серьезная работа и настоящие человеческие эмоции, которые никто не отменял в этом мире», — поделилась Азиза.

Напомним, после того, как певица Азиза практически сбежала со сцены шоу «Маска», отказавшись от исполнения традиционной финальной песни, вокалистку осудили многие ее коллеги. Поведение звезды назвали непрофессиональным.

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