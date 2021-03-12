«Юлечка, спасибо огромное!»: муж Ковальчук отреагировал на слова Проскуряковой в свой адрес

Двенадцатого марта отмечает свой день рождения известный вокалист, муж певицы и телеведущей Юлии Ковальчук Алексей Чумаков.

Музыканту исполнилось сорок лет. Поздравить Чумакова с круглой датой поспешили многие знаменитости, в их числе и звездная пара — Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой.

Каждый из супругов опубликовал на своей страничке в Instagram фото, на котором они запечатлены с Чумаковым, Ковальчук и Юлией Емельяновой.

«С юбилеем, Алексей Чумаков!» — лаконично поздравила Юлия Проскурякова.

Виновник торжества тут же отозвался в комментариях.

«Юлечка, спасибо огромное!» — написал Чумаков в ответ.

А вот Игорь Николаев написал куда более объемное послание, чем его жена, давая понять, что ценит талант Алексея Чумакова.

«Дорогой Леша! Группа твоих подмосковных соседей поздравляет тебя с круглой датой и восхищается твоим талантом, харизмой, и, пожалуй, лучшим концертным живым звуком! А еще у тебя есть два прекрасных чувства: чувство юмора и чувство такта! Будь здоров и счастлив!» — пожелал вокалисту Игорь Николаев.

Подписчики Проскуряковой и Николаева присоединились к поздравлениям и обратили внимание на позитивное фото.

«Алексея с днем рождения! Талантливый парень!», «Все на фото позитивные юмористы!», «Юля, светишься как солнце. Муж рядом! Замечательно!», «Как же я люблю такие фотки! Живые и счастливые лица, горящие глаза… Это ли не счастье? Конечно, счастье!» — высказываются в Сети.

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