«Такого себе никто не позволял»: участники шоу «Танцы» отказались исполнять поставленный для них номер

В ближайшую субботу, 13 февраля, телеканал ТНТ продолжит показ последнего сезона шоу «Танцы».

В первом после долгого перерыва выпуске проекта определятся окончательные составы команд наставников. Во время шоу телезрители увидят выступления участников, успевших отобраться на проект до объявленной паузы, а также танцоров, которым не удалось выступить ранее.

Выпуск не обошелся без эксцессов. Одна из девушек получила травму во время выступления, которое открывало концерт. Между тем, позже она вновь вышла на сцену в дуэте с партнером и станцевала номер, превозмогая боль.

Еще два участника устроили настоящий демарш, отказавшись выходить на публику с номером, который для них поставили профессионалы проекта «Танцы».

«Было много классных номеров, — говорят о первом выпуске «Танцев» креативные продюсеры шоу Константин Обухов и Александр Романов. – Но были и другие удивления – одна пара участников отказалась танцевать подготовленный номер. Такого себе никто не позволял на проекте. Эта беспрецедентная ситуация еще раз подтверждает, что последний сезон точно будет особенным».

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