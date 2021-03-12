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«Такого себе никто не позволял»: участники шоу «Танцы» отказались исполнять поставленный для них номер

Последний сезон популярного проекта возвращается в эфир после вынужденного перерыва из-за пандемии.

«Такого себе никто не позволял»: участники шоу «Танцы» отказались исполнять поставленный для них номер
Шоу «Танцы» возвращается на экраны. Фото: телеканал ТНТ

В ближайшую субботу, 13 февраля, телеканал ТНТ продолжит показ последнего сезона шоу «Танцы».

В первом после долгого перерыва выпуске проекта определятся окончательные составы команд наставников. Во время шоу телезрители увидят выступления участников, успевших отобраться на проект до объявленной паузы, а также танцоров, которым не удалось выступить ранее.

Выпуск не обошелся без эксцессов. Одна из девушек получила травму во время выступления, которое открывало концерт. Между тем, позже она вновь вышла на сцену в дуэте с партнером и станцевала номер, превозмогая боль.

Еще два участника устроили настоящий демарш, отказавшись выходить на публику с номером, который для них поставили профессионалы проекта «Танцы».

жюри шоу «Танцы»
Как жюри шоу «Танцы» отреагирует на саботаж, станет известно в ближайшую субботу, 13 марта. Фото: телеканал ТНТ

«Было много классных номеров, — говорят о первом выпуске «Танцев» креативные продюсеры шоу Константин Обухов и Александр Романов. – Но были и другие удивления – одна пара участников отказалась танцевать подготовленный номер. Такого себе никто не позволял на проекте. Эта беспрецедентная ситуация еще раз подтверждает, что последний сезон точно будет особенным».

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