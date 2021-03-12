«Босс»: Ягудин «помог» сделать укладку волос Авербуху

Фигурист Алексей Ягудин довольно часто публикует в своем инстаграме юмористические видеоролики. На этот раз он показал закулисье ледового шоу, которое прошло в канун 8 Марта в Москве. На кадрах Ягудин «помог» Илье Авербуху сделать укладку, используя лак для волос. Действия экс-спортсмена вызвали у продюсера «Ледникового периода» только смех. Впрочем, рассмешил Ягудин и визажиста, и своих дочек, которые также находились за кулисами.

«Босс», — подписал ролик Ягудин.

Фанаты бурно отреагировали на видео.

«Алексей, вы душа компании! У Авербуха очаровательная улыбка! Классно!» — писали пользователи Сети.

Напомним, более десяти лет Алексей Ягудин счастлив в браке с Татьяной Тотьмяниной. Пара воспитывает двух дочек — Лизу и Мишель.

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