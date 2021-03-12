«Мышка-сосиска»: Ольга Бузова в сером худи исполнила зажигательный танец с дочкой Филиппа Киркорова

После того, как Филипп Киркоров поддержал экс-избранника Ольги Бузовой Давида Манукяна на шоу «Танцы со звездами», поклонники теледивы решили, что ее дружбе с поп-королем пришел конец.

В Сети горячо обсуждали, что Бузова после восторженных слов Киркорова о партнерше Давы по «Танцам со звездами» Дарье Палей, вряд ли захочет общаться с вокалистом.

Но нет, Ольга Бузова демонстрирует, что никакой обиды на поп-короля она не держит. Недавно поющая телеведущая побывала в гостях у Филиппа Киркорова, где прекрасно провела время, общаясь с ним и его наследниками Аллой-Викторией и Мартином.

С дочерью популярного исполнителя Ольга даже записала коротенькое видео для TikTok, на котором танцует вместе с Аллой-Викторией.

«Мышка-сосиска», — повторяют Бузова и ее юная партнерша по танцам.

В конце видео Ольга Бузова обнимает Аллу-Викторию, подхватывает ее на руки и целует, приведя в восторг фанатов.

«Какая милота, молодец, Ольчик! И Виктория рада, это видно!», «Очень красивая девочка», «Еще Гномыча сюда — идеальная будет идиллия», «Приятно смотреть! Суперкрасотки и круто выглядите», — высказываются в Сети.

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