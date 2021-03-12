«Какая шикарная!»: Седокова прогулялась по улице, блеснув «ложбинкой греха»

На днях Анна Седокова выпустила новый клип на песню «Нам пора расстаться». Напомним, что в предыдущей своей работе — видеоролике на трек «Привязана к тебе» — певица показала эксклюзивные кадры со свадьбы с баскетболистом Янисом Тиммой. За спортсмена артистка вышла замуж минувшим летом.

На этот раз в своем инстаграме Анна поделилась роликом, на кадрах которого запечатлелась на прогулке. На ней был серый джемпер с V-образным вырезом и такого же оттенка джинсы. В очередной раз Седокова смутила фанатов своим откровенным декольте.

«Огонь! Супер! Красотка! Какая шикарная!» — писали пользователи Сети.

Добавим, недавно Седокова попала в очередной скандал. Она эмоционально покинула студию шоу Максима Галкина, где просмотрела сюжет о своей прошлой жизни. Артистке не понравились некоторые моменты.

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