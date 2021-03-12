«Хочется любоваться»: Стриженова дополнила романтичную блузку в горошек строгой юбкой-карандом

52-летняя Екатерина Стриженова много лет является ведущей Первого канала. Звезда экрана ведет программы «Доброе утро» и «Время покажет», каждый раз радуя телезрителей своим позитивом и цветущим видом. В этом ей помогает природная красота, харизма и правильно подобранный гардероб.

Обычно теледива выбирает женственные наряды — платья-футляры или романтичные блузки. И новый образ Стриженовой не стал исключением. В кадре она появилась в белой блузе в крупный черный горошек, украшенной воротником-шарфом. Строгости в аутфит привнесла юбка-карандаш, а завершили стильный комплект белые лодочки.

Стилист Елена Бестави отметила, что Екатерина сделала правильный модный выбор. Ведь принт «горох» уже давно в топе острых трендов.

«Очень интересный образ — соединение строгости и романтичности. «Крупный горох» — это модный принт сезона, во многих коллекциях он использовался именно в таком сочетании — бело-черный. Фасон блузки с пышным рукавом, воротником-шарфом — абсолютно трендовое решение, и Екатерина в этом образе весьма интересна. Тот случай, когда ею хочется любоваться», — признала Елена Бестави.

Имиджмейкер заметила, что модницам нужно быть аккуратными при выборе нарядов в крупный горошек. Дело все в его коварном свойстве.

«Крупный горошек противопоказан женщинам больших форм, потому что визуально такой принт будет добавлять объема. Здесь нужно исходить из принципа соразмерности: он должен быть либо редким, либо среднего размера — советует эксперт и подчеркивает:

— Если говорить о том, кому идет такой принт, то нужно исходить из величины горошка, цветовой палитры. Учитывая эти параметры, любая женщина сможет найти свой вариант принта. Кроме того, нужно обязательно обращать внимание на фасон вещи. И тогда поиграться в горошек может как молодая девушка, так и дама в возрасте».

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави — стилист с 10-летним стажем, основатель «Школы имиджа и стиля Bestavi Style». Обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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