«Зацените, как я обгорел»: сын Валерии получил сильные солнечные ожоги в Дубае

Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин вместе с женой Лианой и двухмесячной дочкой находится в эти дни в Дубае, совмещая отдых и удаленную работу.

Правда, молодому отцу не повезло. Солнце Арабских Эмиратов оказалось таким жгучим и опасным, что, едва выйдя на улицу, парень сильно обгорел.

В сторис Instgaram Арсений Шульгин поделился видео, на котором прекрасно видно, что его кожа стала ярко-красного цвета.

«Самое интересное, что я ни дня целенаправленно не загорал. Либо лежал в тени с компом, либо ходил на солнце туда-сюда с телефоном. Красный, как рак. Все горит», — рассказал сын Валерии поклонникам.

Арсений признался, что ему так больно, что он с трудом надевает одежду. В итоге Шульгин решил не мучить себя необходимостью одеваться. Пока кожа не восстановится, молодой человек теперь вряд ли рискнет выходить из номера отеля.

«Ребят, зацените, как я обгорел, какой красный и опухший. Решил сегодня никуда не выходить, остался в номере, на улице больше тридцати градусов. Девчонки поехали шопиться в «Молл», а я, кажется, даже проснулся с легкой температурой», — поделился Арсений Шульгин.

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