«Спасибо за руку помощи»: беременная Арнтгольц публично обратилась к Лютаевой

12 марта свой день рождения отмечает актриса Татьяна Лютаева, ставшая известной после роли Анастасии Ягужинской в приключенческом фильме «Гардемарины, вперед!».

Звезде культового сериала начала 90-х годов исполнилось пятьдесят шесть лет. В этот день Татьяна Лютаева получает поздравления от родных, друзей и коллег. Публично выразила актрисе свою признательность звезда сериалов Татьяна Арнтгольц.

Блондинка разместила в сторис Instagram совместное селфи с Лютаевой и написала трогательное обращение к своей тезке. Примечательно, что после каждой фразы, адресованной виновнице торжества, Арнтгольц поставила по несколько восклицательных знаков.

«Любимая! С днем рождения! Благодарю, что встретились! Спасибо за мудрость! За руку помощи! Спасибо, что ты есть! Будь здорова, любима и счастлива! Твои Таня и Марк», — написала Татьяна Арнтгольц.

Напомним, в конце декабря стало известно, что Татьяна Арнтгольц готовится вновь стать мамой. Судя по всему, ребенок актрисы и ее мужа Марка Богатырева появится на свет уже в самое ближайшее время.

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