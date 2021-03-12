«Слишком много маскулинности»: Нюша предстала в пиджаке мужского кроя и джинсах-бойфрендах

Уже много лет оверсайз как мегатренд правит бал в мире моды. И многие звезды довольно активно эксплуатируют его в своем имидже. К примеру, певица Нюша сделала его фишкой своих образов, разбавляя сезонными мастхевами.

Свой новый образ Нюша составила из пиджака мужского кроя и джинсов-бойфрендов, которые обыграла по последнему тренду – заправила в ботинки. Девушка появилась перед камерами в студии и привлекла внимание своих подписчиков.

Мы попросили стилиста Анжелику Галустян оценить образ звезды, и эксперт сразу отметила перевес в сторону маскулинности. Чтобы его сгладить, Нюше достаточно буквально одного дамского элемента.

«Пиджак мужского кроя и прямая модель джинсов смотрятся вместе стильно и актуально. Однако в этом образе есть что улучшить. Я бы заменила обувь на более женственную, потому что мы наблюдаем слишком много маскулинности. Ботинки отражают тракторный стиль — грубые, на широком каблуке, с массивной подошвой. Перегруз мужских элементов. С лодочками образ засиял бы другим настроением», — отметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Анжелика Галустян — стилист-имиджмейкер, фэшн-стилист. Специализируется на работе с клиентами и стилизации фэшн-съемок. Прошла курс Карины Шерер и повышение квалификации у Маргариты Мурадовой.

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