«Жизнь других» во Франции: необычный цирк, еда и уроки нравственности в школах
Жанна Бадоева
Звездный гость
РазГРОМный обзор: кому из знаменитостей пора сменить прическу
Видео

«Цените все, что у вас есть»: Муцениеце прокатилась на своем Mercedes-Maybach «от Брэда Питта»

Стоимость дорогой иномарки составляет в среднем 20 миллионов рублей.

«Цените все, что у вас есть»: Муцениеце прокатилась на своем Mercedes-Maybach «от Брэда Питта»
Агата Муцениеце. Фото: Globallookpress.com

Актриса Агата Муцениеце в сторис Instagram показала, как она с ветерком прокатилась на своей новенькой машине Mercedes-Maybach, стоимость которой в зависимости от комплектации составляет в среднем 20 миллионов рублей.

Машина Агаты Муцениеце
Машина Агаты Муцениеце. Фото: instagram.com/agataagata/

«Так, машина. Можешь регулировать», — сказала она своему сыну Тимофею от актера Павла Прилучного.

«Друзья, знаете, что хочется отметить особенно. То, что мне нравится. Когда человек не жил в роскоши и не ездил на таких огромных дорогих тачках, вдруг такое получает. Это огромная радость, и ты играешься с этим и просто очень-очень ценишь. Тима там в настройках разбирается. Короче, цените все, что у вас есть».

Агата Муцениеце

Ранее одна из подруг Агаты Муцениеце поинтересовалась у нее, откуда у актрисы такая дорогая машина. На что бывшая жена актера Павла Прилучного заявила, что этой ей «Бред Питт подарил».

Смотрите также:

Тэги

Агата МуцениецеБрэд ПиттКлим ШипенкоНовости googleПавел Прилучный