«Цените все, что у вас есть»: Муцениеце прокатилась на своем Mercedes-Maybach «от Брэда Питта»

Актриса Агата Муцениеце в сторис Instagram показала, как она с ветерком прокатилась на своей новенькой машине Mercedes-Maybach, стоимость которой в зависимости от комплектации составляет в среднем 20 миллионов рублей.

«Так, машина. Можешь регулировать», — сказала она своему сыну Тимофею от актера Павла Прилучного.

«Друзья, знаете, что хочется отметить особенно. То, что мне нравится. Когда человек не жил в роскоши и не ездил на таких огромных дорогих тачках, вдруг такое получает. Это огромная радость, и ты играешься с этим и просто очень-очень ценишь. Тима там в настройках разбирается. Короче, цените все, что у вас есть».

Агата Муцениеце

Ранее одна из подруг Агаты Муцениеце поинтересовалась у нее, откуда у актрисы такая дорогая машина. На что бывшая жена актера Павла Прилучного заявила, что этой ей «Бред Питт подарил».

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