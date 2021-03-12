«Здесь я спокойно могу быть собой»: Тимати приготовил сюрприз для первого выпуска «Холостяка»

В воскресенье, 14 марта, на канале ТНТ стартует новый сезон шоу «Холостяк» — тот самый, в котором главным героем будет рэпер Тимати. И, как говорят организаторы, зрителей ждет сюрприз уже в первом выпуске.

Стартовая серия, по традиции, будет посвящена знакомству холостяка с участницами шоу. Из более 40 тысяч заявок были отобраны тату-мастер, радиоведущая, пианистка, визажист, художница и другие красотки. Каждая из них пришла к Тимуру с подарком, но артист решил не только получать презенты, но и дарить их. Одной из участниц, явившейся в спортивном костюме, рэпер преподнес платье, а другую прямо с порога увез на первое свидание и презентовал розу, которая позволяет остаться в проекте.

«Я не пришел сюда искать любовь. Я надеюсь, что любовь сама найдет меня. Несмотря на то, что я совершенно не допускаю людей в свой внутренний мир, близко к себе, я спокойно могу здесь снять эту маску и быть собой – Тимуром Юнусовым, а не Тимати, за которым пришли многие», – признался главный герой восьмого сезона.

В первом выпуске будет много откровенных вопросов. Девушки захотели узнать: был ли Тимур официально женат, готов ли к новым отношениям, какие чувства испытывает к своим бывшим возлюбленным. А тот, в свою очередь, задал участницам вопрос с подвохом: «Дыня или Арбуз?» Какое значение эти сладости имеют для холостяка, и как ответы девушек повлияют на его выбор?

Но все это еще цветочки, по сравнению с тем сюрпризом, который рэпер припас на конец первого выпуска.

Смотрите шоу «Холостяк» каждое воскресенье в 19:00 на канале ТНТ.

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