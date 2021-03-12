«Он был очень искренен со мной, сказал, что сидел в тюрьме»: любовница Мамаева о футболисте

Испанская любовница футболиста Павла Мамаева Ирен Гарсия заявила, что познакомилась с игроком во время его пребывания в Марбелье. При этом она отметила, что не знала о его семейном статусе. Иначе бы не стала вступать с ним в интимную связь.

«Я человек традиционных взглядов. Позже мы начали доверять друг другу, он был очень искренен со мной, сказал, что сидел в тюрьме. Павел — настоящий джентльмен, мы влюбились друг в друга». Ирен Гарсия

Как отметила Ирен, она не понимает, как ее личные данные оказались в распоряжении Аланы. Испанская красавица заявила, что Алана ей угрожала. По словам Ирен, она уже связалась со своими адвокатами. Если когда-нибудь Мамаева приедет в Испанию, то ей придется ответить по всей строгости закона. Также девушка сказала, что ни в чем не собирается обвинять Павла. Все остальное слишком личное и она промолчит на этот счет, сообщает «СтарХит».

больше по теме На что может претендовать жена Павла Мамаева в случае развода при отсутствии брачных договоренностей Адвокат Жанна Маргулис рассказала Teleprogramma.pro о тонкостях бракоразводного процесса.

Напомним, что на днях Алана Мамаева объявила о расставании с мужем. При этом она сказала, что все пройдет мирно и без скандалов. Адвокаты уже приступили к их бракоразводному процессу.

Смотрите также: