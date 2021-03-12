«Я тебя вижу и слышу»: Клим Шипенко нежно обратился к Агате Муцениеце после слухов об их романе

Режиссер Клим Шипенко в сторис Instagram отреагировал на заявление актрисы Агаты Муцениеце, в котором она опровергла слухи о романе с ним. Кроме того, актриса попросилась в кино Клима Шипенко про космос, которое он сейчас снимает. По ее словам, она просто мечтает слетать на МКС.

«Я тебя вижу и слышу. В кино про космос могу позвать, но к полету с двойным гражданством не допустят. Там все строго с отбором. И это не от меня зависит. Я бы допустил. Теперь как честный человек я должен позвать тебя в кино». Клим Шипенко

Ранее в Сети появилось странное видео, на котором человек, похожий на Клима Шипенко, обнимает Агату Муцениеце и трогает за пятую точку. Причем она рада такому вниманию к себе. Сама она опровергла, что на кадрах рядом с ней в тот момент был Клим Шипенко.

Кстати, ранее бывший муж Муцениеце актер Павел Прилучный высказывал свое возмущение, что СМИ перевирают их отношения с Мирославой Карпович, с которой он живет уже почти год. При это он утверждал, что это все заказухи со стороны бывшей жены.

Смотрите также: