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«Там расход, как у «крузака», — 20 литров на 100 километров»: Солнцев о пагубном пристрастии Бузовой

Как отметил шоумен, певица в последнее время много пьет.

«Там расход, как у «крузака», — 20 литров на 100 километров»: Солнцев о пагубном пристрастии Бузовой
Рустам Солнцев. Фото: instagram.com/rustamsolncev_/

Шоумен Рустам Солнцев в рамках проекта «Алена, блин!» заявил, что певица и телеведущая Ольга Бузова, мягко говоря, в последнее время попивает.

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Фото: Globallookpress.com

«Я думаю, там расход, как у «крузака», — 20 литров на 100 километров. Передо мной уже очень несвежее лицо. Я же вижу, я с этим человеком три года прожил. Я же вижу это измененное сознание».

Рустам Солнцев

Как отметил Солнцев, роман Бузовой с блогером Давидом Манукяном был не более, чем пиаром. По его словам, в рамках делового соглашения исполнительница согласилась раскрутить блогера. Он уверен, что Бузову специально познакомили с Давой. И надо признать ей удался этот план. Манукян сегодня на слуху.

Напомним, что Ольга Бузова рассталась с Давидом Манукяном несколько месяцев назад. Ведущая утверждала, что музыкант ее регулярно бил и изменял ей. При этом звезда отказалась от внушительных сумм, которые ей предлагали ведущие каналы за походы на ток-шоу, где она должна поведать об отношениях с блогером.

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