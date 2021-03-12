Песню белорусской группы не пустили на конкурс «Евровидение-2021»

Пока песня от российского участника «Евровидения-2021» набирает лайки, белорусский кандидат вызвал у организаторов конкурса вопросы. 11 марта на сайте масштабного мероприятия появилось сообщение о том, что Европейский вещательный союз (EBU) не допустил трек, представленный белорусской группой «Галасы ЗМеста». Специалисты организации оценили песню в рамках своей обычно проверки и сделали вывод, что она «ставит под сомнение неполитический характер конкурса».

Проще говоря, в композиции «Я научу тебя» разглядели политический подтекст, которого не должно звучать на концерте «Евровидения». Очевидно, что строчки «Я научу тебя плясать под дудочку» и «Я научу тебя ходить по струночке» связали с массовыми протестами в Белоруссии 2020 года. Якобы эти слова направлены в отношении местной оппозиции и поддерживающих ее граждан.

Европейский вещательный союз обратился к белорусской телекомпании с предложением изменить текст песни, либо вовсе заменить композицию. Иначе участники от этой страны рискуют быть дисквалифицированными из конкурса.

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