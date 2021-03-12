«Даже мои друзья начинают в это верить»: Муцениеце высказалась после слухов о романе с Шипенко

Актриса Агата Муцениеце в сторис Instagram прокомментировала слухи о романе с режиссером Климом Шипенко.

«Друзья, я немного приболела, поэтому с фильтром записываю вам видео. Я не знаю, кто начал распространение слухов, что якобы у меня роман с Климом Шипенко. Я сначала смеялась и шутила над этим. Уровень клеветы, сплетен и глупости обретает какие-то странные масштабы. Даже мои друзья начинают в это верить. Хочу сообщить, что на всех фото и видео не Клим Шипенко». Агата Муцениеце

Как отметила актриса, она дружит с семьей режиссера. «Я их очень люблю. И его жену Соню, и Клима. Обожаю их творчество и надеюсь, что нас когда-нибудь будут связывать профессиональные отношения. Я с радостью снимусь у него в кино. Потому что он великолепный режиссер. А я как придерживалась своих принципов, так и буду придерживаться. Я никогда не буду заводить отношений с женатыми мужчинами. Запомните это. Я уважаю жен, потому что сама была женой. Ребят, успокойтесь. Я не заводила и не буду заводить отношений с женатыми. А еще я Соне завидую. У нее крутой муж. Здорово, что появился такой слух. Но я рада, что нормальных людей оказалось больше. А еще я хочу полететь на МКС, но я гражданка Латвии и не смогла отправить заявку на всероссийский конкурс. Клим, если ты меня видишь и слышишь, то зови в свое кино про космос», — заметила актриса.

Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчина, похожий на Клима Шипенко, обнимает актрису и трогает ее за пятую точку. При этом звезда только рада и не возражает такому вниманию к своей персоне.

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