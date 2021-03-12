«Считаются очень трендовыми»: Александр Васильев назвал модные оттенки этой весны

В программе «Модный приговор» телеведущий перечислил цвета и показал их сочетаемость на конкретном примере.

Ежедневно по будням стилисты передачи «Модный приговор» помогают самым разным героиням преобразиться и найти свой стиль. На этот раз в фокусе оказалась 54-летняя Мария, дизайнер-керамист. Она много лет прожила в Нью-Йорке, знает себе цену и как себя преподнести.

Вернувшись в Россию, Мария словно бы оказалась в своем прошлом – вышедший из моды гардероб, устаревшие фасоны и наряды 15-летней давности, дожидавшиеся здесь ее, совсем не подчеркивают статус своей хозяйки. И обеспокоенная этим подруга обратилась в модный суд – ситуацию надо спасать.

Стилисты программы представили три образа для Марии. Она кардинально преобразилась, появился тот самый шик, которого так жаждала героиня.

Один из образов – брючный костюм серого цвета с зелеными вкраплениями и вовсе оказался на острие моды. И Александр Васильев объяснил, почему.

«Этой весной все оттенки серого и все оттенки зеленого считаются очень трендовыми», — подчеркнул Васильев. И заметил: «Здесь как раз все это и сочетается: серенький костюмчик из денима с вышивками, отделками и вкраплениями зеленцы. Берите пример».

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