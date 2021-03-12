«За рулем была моя жена»: Владимир Долинский сообщил подробности ДТП со своим участием

Как отметил актер, сейчас он находится на съемках в Киеве.

Актер и популярный телеведущий Владимир Долинский в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro раскрыл подробности ДТП со своим участием. Как отметил артист, за него не стоит переживать. У него сейчас все хорошо и прекрасно. Он отсутствует в стране, уехав по работе в соседнюю Украину.

«Я сейчас Киеве на съемках. За рулем была моя жена. Чуть помяли бампер. Полная ерунда». Владимир Долинский

Ранее в СМИ прошла информация, что Владимир Долинский попал в ДТП в центре Москвы. Причем авария была с участием сразу нескольких машин. По предварительной информации, столкнулись четыре автомобиля. На место были вызваны несколько карет скорой помощи.

Напомним, что Владимир Долинский – заслуженный артист России. Этого звания он был удостоен в 1994 году. Отметим, что сейчас Владимиру Долинскому уже 76 лет.

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