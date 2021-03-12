Маленькая блондинка: невестка Валерии показала двухмесячную дочку на руках у своей сестры

На днях младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин с женой Лианой и двухмесячной дочкой Селин отправились в первое в жизни малышки путешествие. Весенние каникулы семейство решило провести в жарком Дубае. Вместе с молодой семьей на курорт полетели родители Лианы и ее младшая сестра Марьяна.

Крошка Селин быстро адаптировалась к лету. Родители много гуляют по набережной, наслаждаясь теплом гостеприимной страны. Иногда малышка остается с бабушкой и дедушкой, а Арсений и Лиана отправляются развеяться вдвоем.

Невестка Валерии с утра доверила дочурку тете, то есть своей младшей сестре Марьяне. Девушка взяла на руки племянницу, а молодая мамочка запечатлела этот момент на камеру. На снимке видно, что у внучки Валерии белокурые волосы.

«Сладкое утро», — подписала снимок новоиспеченная тетя.

Отметим, что у невестки Валерии – две младших сестры. Марьяне Волковой 17 лет, а Алексе – 6, и они частенько гостят у молодых родителей, помогая с малышкой.

Смотрите также