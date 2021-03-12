Евгений Плющенко отправил домой с тренировки нескольких фигуристов за неудачные прыжки

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выгнал со своей тренировки на базе в Подмосковье нескольких фигуристов. Не повезло братьям Сарновским, которые неудачно выполнили свои прыжки — «бабочки».

Отметим, что Плющенко пустил к себе на каток журналистов 8 Марта. Он подарил цветы всем фигуристкам своей группы, после чего выступил с пламенной речью. Среди прочего, он сказал, что мечтает, чтобы его подопечные были «красивыми, верными и преданными».

Большая часть академии «Ангелы Плющенко» переехала на базу в Подмосковье в конце 2020 года. Теперь фигуристы тренируются на катке рядом с домом Плющенко в Одинцовском районе Московской области, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что не так давно подопечная Плющенко чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная приняла решение вернуться в группу к Этери Тутберидзе. Под руководством фигуриста она тренировалась всего полгода.

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