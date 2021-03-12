«Мы жили бок о бок на съемках по три-четыре месяца»: Лужина рассказала о романах актрис на стороне

По ее словам, они с актерами-мужчинами становились одной большой семьей.

Актриса Лариса Лужина заявила, что в молодости практически у всех актеров были романы на стороне. Она не видит в этом чего-то особенного.

«У женщин-актрис не было разве романов? Мы уезжали на съемки фильмов, в экспедиции, где жили бок о бок по три-четыре месяца. За это время мы становились одной большой семьей. Конечно, у нас возникали романы, интимные отношения». Лариса Лужина

По словам Лужиной, не стоит на каждом углу теперь рассказывать о романах звезд. Искать их внебрачных детей. Ее глубоко задел эфир одной из программ Андрея Малахова, где в студии появилась внебрачная дочь актера Владимира Коренева. Также она выразила признательность актрисе Татьяне Иваненко, которая никогда и никому не рассказывала о своем романе с бардом Владимиром Высоцким. При этом в свое время за откровения ей предлагали очень большие деньги, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Лариса Лужина – народная артистка РСФСР. В марте ей исполнилось 82 года.

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