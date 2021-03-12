«Владимир Львович с ним не поговорил»: Зудина высказалась об уходе сына из Театра Олега Табакова

Актриса Марина Зудина в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» призналась, что ее сын Павел сам принял решение уйти из Театра Олега Табакова в 2019 году. У него тогда возник конфликт с худруком Владимиром Машковым.

«Павел в какой-то момент написал заявление. Тогда все было так обостренно. Владимир Львович с ним не поговорил. Ну, конечно, Олегу Павловичу было бы обидно. Он так радовался, когда Павел делал первые шаги на сцене. Но ничего. Это тоже какой-то урок, какой-то этап. Из любого жизненного тупика или любого жизненного испытания мы выходим сильнее. Все, что нас не убивает — делает сильнее». Марина Зудина

Как отметила актриса, ей сейчас хватает ролей в театре. «Мне уже не 30 лет, чтобы играть все главные роли постоянно. У меня есть планы, есть предложения. Не только связанные со МХАТом и с «Табакеркой», — заявила она.

Напомним, что в свое время Павел Табаков объяснял свой уход из театра тем, что его не предупредили о вводе в один из спектаклей. При этом другие актеры все знали.

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