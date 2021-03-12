На стиле: Навка вышла на лед Байкала в объемном пуховике, алом свитере и белых брюках

Татьяна Навка, по-видимому, решила в этом году объехать всю Сибирь. Олимпийская чемпионка провела февральские праздники в Республике Алтай, посетив популярный курорт на Телецком озере. Там фигуристка не упустила случая прокатиться по уникальному водоему на коньках, о чем рассказала поклонникам в микроблоге.

А на этот раз звезда льда отправилась еще дальше — в Восточную Сибирь. Вместе с коллегой Романом Костомаровым спортсменка прибыла на Байкал и уже успела не только полюбоваться величайшим озером планеты с высоты птичьего полета, но и прогуляться по его живописному льду.

На озере Навка позировала в объемном пуховике, алом свитере и белых брюках скинни. Вместо коньков у фигуристки на ногах красовались теплые сапожки. Но, как говориться, еще не вечер, поэтому наверняка поклонники увидят свою любимицу разъезжающей по льду Байкала в более привычном снаряжении.

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