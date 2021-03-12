«Это личная зона каждого из нас»: Марина Зудина призналась, что не разговаривает с сыном об отце

Актриса Марина Зудина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» призналась, что не разговаривает с сыном Павлом о его покойной отце — режиссере Олеге Табакове.

«Мы с сыном не говорим о его отце. Это личная зона каждого из нас. И зона очень болезненная. То есть говорить и сразу начинать плакать. Этого не хочется. А Маше о смерти папы сказал кто-то до меня. Она сразу мне заявила, что мы сильные и справимся». Марина Зудина

Как отметила Зудина, около мужа она провела в реанимации 106 дней.

«Сказала ему тогда много добрых слов. Я всегда приходила в нарядном костюме. Даже когда он был в искусственной коме. Там была медсестра, и я ее долго не видела. Потом она приехала и сказала, что отдыхала с мужем. А он потом зашел дома в ванную и умер. Она даже попрощаться с ним не успела. А еще мне многие в больнице говорили, что у них не было любви в жизни. А у нас было 35 лет счастья. Конечно, как женщина и как мать я реализовалась. Этот человек дал мне чувство защищенности», — сказала Зудина.

Напомним, что народный артист Олег Табаков ушел из жизни в 2018 году. Марина Зудина подарила ему двух наследников — сына Павла и дочь Машу.

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