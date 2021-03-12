Пригожин объяснил, почему у него штрафные санкции на «Маске» были в три раза больше, чем у других

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что у него штрафные санкции на проекте «Маска» были в три раза выше, чем у остальных участников. Они составляли десять миллионов рублей.

«Я спал с членом жюри. Продюсеры боялись, что я могу Валерии где-нибудь в кроватке что-то шепнуть. У всех остальных участников санкции были три миллиона рублей». Иосиф Пригожин

Как отметил продюсер, для него было важным доказать Валерии, что он умеет хранить тайны. В «Маске» он был командным игроком. При этом он признал, если бы Валерия узнала о участии мужа, то его не выгнали бы так рано.

Любопытно, что Валерия, по уверению Пригожина, ходит теперь обманутая. Часто говорит супругу: «Может, ты мне и изменял еще?» Продюсер заметил, что жалеет о двух песнях, которые он записал для проекта, но их никто не услышал, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Иосиф Пригожин на шоу «Маска» выступал в костюме Ананаса. Он выбыл на ранней стадии. Проект уже несколько недель с успехом идет на канале НТВ.

Смотрите также: