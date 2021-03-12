«Потеряна чувствительность в ногах»: Аскольд Запашный – о последствиях травм

Прославленный дрессировщик за свою жизнь перенес пять операций на позвоночник.

В новом выпуске проекта «Загугли звезду» на портале Teleprogramma.pro — популярные вопросы пользователей в Сети. Среди них — история о семейной династии дрессировщиков, тема личной жизни, эпизод нападения тигрицы на площадке, а также травмы, без которых столь опасная профессия невозможна.

Аскольд Запашный — младший из двух братьев-дрессировщиков. Он не только занимается с хищными представителями кошачьих, но и является профессиональным акробатом. За всю карьеру артисту цирка пришлось выполнить не один трюк, но не каждый, увы, закончился благополучно. Травмы привели циркача на больничную койку, он перенес пять операций на позвоночнике, причем пятая случилась в 2019 году.

«У меня в шее установлено два искусственных межпозвоночных диска, а в пояснице — титановый диск. Это сложная конструкция на винтах и болтах», — поведал Запашный.

Аскольд научился не только жить с новой конструкцией в теле, но и успешно работать. Сейчас его график не отличается от дооперационного: он выступает в разных жанрах, пять раз в неделю посещает тренажерный зал, активно занимается спортом.

«Частично потеряна чувствительность в ногах: на левой ноге два пальца ничего не чувствуют. В целом, по ногам на 20–30% мышцы не задействованы. Но я научился бегать и ходить за счет мышц-стабилизаторов. Спотыкаюсь иногда, но в целом нормально», — заметил дрессировщик.

Если бы не вовремя сделанные операции, Запашный мог бы оказаться обездвиженным — у него отнимались не только ноги, но и руки.

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