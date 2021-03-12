Походы в театр, ласки в укромных местах, поцелуи на улице: как Муцениеце и Шипенко скрывали роман

Практически ни у кого уже нет сомнений, что у звездной парочки отношения.

Источник, который близко знаком с режиссером Климом Шипенко и актрисой Агатой Муцениеце, раскрыл подробности их бурного романа, который они упорно, как он считает, пытаются скрыть от общественности.

Отметим, что в Сети уже появилось видео, на котором Муцениеце и человек очень похожий на Шипенко милуются. В какой-то момент режиссер и вовсе позволяет себе вольности. Он хватает девушку за пятую точку, и она при этом не возражает, а только радуется и смеется.

Как отметил источник, видео снято в конце января нынешнего года. Парочка вместе сходила тогда в театр. Там, естественно, своих чувств на публике они не демонстрировали. Интересно, что дальше, как утверждает источник, парочка обнималась и целовалась на улице.

«Шипенко на данный момент официально женат. Муцениеце же на все вопросы отшучивается, мол, просто дружат. Но это далеко не первый раз, когда их наблюдают вместе люди из общей тусовки». Знакомый Муцениеце и Шипенко

Напомним, что Агата Муцениеце сейчас свободна. В прошлом году она развелась с актером Павлом Прилучным. А вот Клим Шипенко состоит в отношениях с актрисой Соней Карпуниной. У них двое общих детей, сообщает «СтарХит».

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