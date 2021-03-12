Четырежды мама: Самойлова в кожаном мини-платье на тонких бретелях блеснула идеальной фигурой

Жена рэпера Джигана решила воспользоваться моментом, пока дети уехали в гости, и отправилась на шопинг.

Оксана Самойлова счастлива в браке с рэпером Джиганом. Супруги воспитывают четверых детей, самому младшему из которых, единственному сыну Давиду, — 1 годик. Многодетная мама успевает не только заниматься наследниками, но и ведет бизнес, а также занимается блогерством.

В особняке многодетных родителей всегда шумно и весело. Однако на этот раз было непривычно тихо.

«Половина детей уехала к бабе с дедом на дачу, у меня столько времени свободного не было года два минимум», — рассказала многодетная мать.

Но долго скучать девушка не захотела. Она быстро собралась с мыслями и решила устроить себе шопинг.

«Я нашла себе занятие – я поехала по магазинам! Как платье? Берем?», — спросила девушка фолловеров.

Самойлова примерила потенциальную обновку – кожаное мини-платье на тонких бретелях. Наряд выгодно подчеркнул все прелести идеальной фигуры красавицы. Глядя на нее, сложно поверить, что она выносила и родила четверых детей.

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