«Была такой, как и все»: Соседов рассказал, благодаря кому Пугачева стала популярнее Ротару и Пьехи

По словам музыкального критика, в свое время вокруг певицы «создали мифологию» и сделали это очень грамотно.

Музыкальный критик Сергей Соседов во время разговора с Раминой Эсхакзай в рамках ее шоу «Ходят слухи» назвал имя человека, благодаря которому Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева стала популярнее таких исполнительниц, как София Ротару и Эдита Пьеха, хотя ничем на их фоне какое-то время не выделялась.

«И правда, что такого в ней было? Ничего! Она была такой же певицей, как и все остальные, как София Ротару, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова… Она нисколько не была их выше, но ей создали мифологию и создали очень грамотно». Сергей Соседов

Как отметил Соседов, популярности Пугачева обязана второму мужу кинорежиссеру Александру Стефановичу. Именно он впервые опробовал на ней пиар. Супруг лично визировал интервью Примадонны, вносил слова о театре песни. Просил жену работать во время концертов на контрастах.

Напомним, что в браке со Стефановичем Пугачева была с 1977 по 1980 год. После него Примадонна в 1985 году вышла замуж за концертного директора Евгения Болдина.

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