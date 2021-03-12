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«У меня точно все хорошо»: жена Шипенко ответила на слухи о романе мужа с Муцениеце

По словам Сони Карпуниной, это все уже вчерашние новости.

«У меня точно все хорошо»: жена Шипенко ответила на слухи о романе мужа с Муцениеце
Агата Муцениеце. Фото: Globallookpress.com

Жена режиссера Клима Шипенко актриса Соня Карпунина отреагировала на слухи о романе своего мужа с актрисой Агатой Муцениеце. Ранее в Сети появились кадры видео, на которых человек, похожий на Шипенко, обнимает актрису и трогает ее за пятую точку. При этом девушка не против. Она только шутит и смеется в ответ.

Клим Шипенко
Клим Шипенко. Фото: Globallookpress.com

«Да вы что! А мне казалось, это вчерашние новости. Как интересно! Да, желтая пресса не дремлет. У меня точно все хорошо! Я стою в магазине, пытаюсь расплатиться, и все меня ждут… Извините, больше пока ничего не могу сказать».

Соня Карпунина

Ранее помощники Агаты Муцениеце, которая в прошлом году развелась с мужем Павлом Прилучным, всячески опровергали слухи о ее романе с Шипенко. Они говорили, что Агата никогда бы не стали вступать в связь с женатым человеком.

Напомним, что Клим Шипенко и Соня Карпунина в браке уже десять лет. У них двое общих детей, сообщает «Комсомольская правда».

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