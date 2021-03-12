Папина дочка: Асмус показала, как семилетняя наследница от Харламова прогоняет зиму

Актриса Кристина Асмус воспитывает семилетнюю дочку от брака с Гариком Харламовым Настю. Девочка растет настоящей копией своей красавицы-мамы, но и от папы унаследовала немало. К примеру, чувству юмора наследницы комика стоит отдать должное. Она не раз тонко подкалывала отца за лишний вес так, что он даже не мог найти что возразить.

На сей раз Асмус показала, как дочка решила вопрос с наступлением весны. Настя Харламова подошла к окну, открыла его и крикнула громко: «Зима, уходи!». А потом невозмутимо закрыла. После такого ритуала явно зима перестанет медлить и, наконец, уступит место весенней погоде.

К слову, Асмус и Харламов в прошлом году стали одной из звездных пар, чей брак распался неожиданно для всех. До сих пор поклонники гадают, что стало причиной развода актеров. Но сама звезда «Интернов» накануне призналась, что бывший муж до сих пор на нее обижен.

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