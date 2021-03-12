«И не надо завидовать»: Гузеева запечатлела дочку в объятиях Кюрдзидиса

Знаменитый актер побывал в гостях у телеведущей, где тепло пообщался с ее наследницей.

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева воспитала двоих детей. Старшему сыну Георгию от первого брака с Кахой Толордавой – 28 лет, младшей Ольге от отношений с Игорем Бухаровым – 20. Девушка живет вместе с мамой и пока не наладила личную жизнь.

Очевидно, за счастье дочери взялась звездная мать. К тому же, 12-летний опыт работы телесвахой на программе «Давай поженимся!» дает о себе знать. В микроблоге Гузеева разместила видео, на котором ее наследница нежно обнимается с актером Эвклидом Кюрдзидисом.

Дорогой гость заглянул к матери с дочкой на ужин. Гузеева стала потчевать его выпечкой с кленовым сиропом и приговаривать: «Приехал мой любимый Евклид, от родителей прилетел на блинчики».

«Вкусно! Кормят меня, тепло принимают! И не надо завидовать», — рассказал на камеру Кюрдзидис. На этих словах Ольга, стояла облокотившись на гостя, стала его поглаживать, а потом заключила в объятия.

Отметим, что несколько лет назад Гузееву подозревали в романе с Кюрдзидисом. Он младше нее на 8 лет, однако, это не мешает телезвезде признаваться в любви импозантному актеру. И, очевидно, 33-летняя разница между ним и Ольгой ее тоже не смущает.

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