«В сутки уходит 150 килограммов»: Аскольд Запашный рассказал, чем питаются его хищные подопечные

Знаменитый дрессировщик работает с тиграми и львами уже несколько десятилетий.

Российский артист цирка, продолжатель династии дрессировщиков в четвертом поколении Аскольд Запашный стал героем очередного выпуска проекта «Загугли звезду» на портале Teleprogramma.pro. В формате видеоинтервью гость ответил на популярные вопросы, ответы на которые ищут пользователи в Интернете.

Запашный-младший впервые в клетку с диким зверем вошел в 10-летнем возрасте. Позже в его карьере появились и другие цирковые жанры, но именно дрессура стала ведущей деятельностью в работе артиста. Аскольд в 2012 году занял место худрука Большого Московского цирка и практически живет на работе.

Среди подопечных Запашного – тигры и львы. И вопросам питания зверей всегда уделяется пристальное внимание.

«Хищники ничего не едят, кроме мяса. Могут иногда есть творог, но это баловство. Основной район – это говядина. На каждого в сутки приходится от 6 до 12 килограммов», — рассказал артист.

Запашный отметил, что самцы едят больше самок. И сильнее говядины любят конину, но в тех объемах, в каких звери поглощают мясо, ее просто не достать.

Кроме того, не отказываются большие кошки и от курицы, но ею одной сыты не будут – микроэлементов в этом мясе недостаточно. А вот свинину и рыбу не уважают. Поэтому остается только говядина. «В нашем цирке в сутки на животных уходит 150 килограмм мяса, вот и считайте…», — заметил Запашный.

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