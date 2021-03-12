«Брэд Питт подарил»: Муцениеце похвасталась новеньким джипом Mercedes-Maybach за 20 миллионов рублей

Звезда сериала «Тобол» Агата Муцениеце в прошлом году развелась с мужем, актером Павлом Прилучным. Брак знаменитостей продлился 9 лет, за это время жена подарила мужу двоих детей – сына и дочку. Разрыв одной из самых популярных пар шоу-бизнеса был очень громким, до сих пор хейтеры обсуждают его причины и ту, что, вероятно, стала поводом для Прилучного уйти из семьи – Мирославу Карпович.

Поклонники Муцениеце поддерживают свою любимицу и утверждают, что после развода она стала еще краше и успешнее. Девушка строит не только карьеру актрисы, но и телеведущей – она является напарницей Дмитрия Нагиева на детском «Голосе». Очевидно, своими доходами экс-жена Прилучного удовлетворена, раз позволяет себе дорогостоящие путешествия и приобретения.

Зимой Муцениеце отдыхала на Мальдивах. А весной уже обновила машину. В микроблоге девушка похвасталась новым джипом Mercedes-Maybach, стоимость которого в среднем составляет 20 миллионов рублей и варьируется в зависимости от комплектации.

Автоледи устроила виртуальную экскурсию подписчикам, «прокатив» их в машине и засветив интерьер. На вопрос подруги о том, откуда у звезды такая роскошь, Муцениеце улыбнулась: «Брэд Питт подарил».

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