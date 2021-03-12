На стиле: Бузова в блузе с массивным воротником и бордовой кожаной юбке похвасталась стройной фигурой

Ольга Бузова и Ксения Бородина продолжили карьеру телеведущих на канале ТНТ. Девушки после закрытия реалити-шоу «Дом-2» регулярно появляются в студии программы «Бородина против Бузовой», где поднимают остросоциальные темы и обсуждают их с героями, экспертами и звездами.

Накануне на ТНТ стартовали съемки нового сезона проекта. Теперь это «ББ шоу», которое не напоминает о «Дому-2», как это было с прежним названием. Ольга Бузова рассказала, что отсняты первые два выпуска. Для одного из них блондинка облачилась в белую блузку с массивным воротником и кожаную юбку миди цвета бордо.

Как всегда, телеведущая сначала показала себя своим поклонникам в микроблоге. Девушка с удовольствием покрутилась перед зеркалом, хвастаясь стройной фигурой. Силуэтный образ подчеркнул тонкую талию и длинные ноги звезды.

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