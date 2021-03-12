«Немножко аниме»: Тодоренко на шоу «Маска» перевоплотилась в героиню японских мультфильмов

Телеведущая в составе жюри шоу меняет образы от выпуска к выпуску.

На НТВ продолжается самое засекреченное шоу сезона «Маска». В нем уже осталось 11 участников – три персонажа были раскрыты. Розовой Пантерой оказалась Светлана Хоркина, Ананасом – Иосиф Пригожин, а Пингвин – певица Азиза.

Но перевоплощения в шоу происходят не только на сцене. В этот раз стилисты и костюмеры проекта поработали над образами Регины Тодоренко. Девушка активно меняет внешность от выпуска к выпуску – то она Мальвина с голубыми волосами, то яркая дива с розовыми локонами, то седовласая Белоснежка.

На сей раз из Тодоренко сделали героиню японских мультфильмов. Девушка осталась в восторге от образа и показала себя.

«Немножко аниме», — подписала звезда снимок.

Черно-белый образ пришелся по душе не только Регине, но и организаторам шоу. Стилисты и костюмеры, похоже, сами не ожидали, насколько к лицу Тодоренко окажется эта «маска».

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