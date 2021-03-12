Лера Кудрявцева: «Александр Панкратов-Черный рассказал о проблемах со здоровьем»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
РазГРОМный обзор: кому из знаменитостей пора сменить прическу
Видео

Прыгают и маршируют: Пугачева с детьми от Галкина встретили главу семьи целым концертом

Шоумен снял на видео представление, организованное в окне замка.

Прыгают и маршируют: Пугачева с детьми от Галкина встретили главу семьи целым концертом
Алла Пугачева и Максим Галкин

Алла Пугачева давно завершила карьеру и сейчас посвятила себя семье. Вместе с мужем Максимом Галкиным она воспитывает семилетних двойняшек Лизу и Гарри. Супруг Примадонны периодически публикует фото и видео с женой, из которых преданные поклонники могут заключить – их любимица счастлива, прекрасна и продолжает цвести.

Максим Галкин как-то опубликовал видео, которое быстро разошлось среди фан-групп Примадонны. Шоумен вернулся с работы и, подходя к крыльцу замка, застал жену с детьми у окна – они ждали главу семьи и готовились его встретить. Как это было, телеведущий заснял на камеру.

«Какая бригада меня встречает! Серьезное дело», — засмеялся артист.

 

В окне Пугачева и двойняшки при виде папы начинают радостно маршировать. Получилось очень трогательное и веселое видео, на которое позже шоумен наложил музыку.

Смотрите также

Тэги

Алла ПугачеваАлла Пугачева и Максим ГалкинГалкин и ПугачеваГарри Галкиндети звездДети ПугачевойЛиза ГалкинаЛиза и Гарри Галкины