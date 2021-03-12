Прыгают и маршируют: Пугачева с детьми от Галкина встретили главу семьи целым концертом

Алла Пугачева давно завершила карьеру и сейчас посвятила себя семье. Вместе с мужем Максимом Галкиным она воспитывает семилетних двойняшек Лизу и Гарри. Супруг Примадонны периодически публикует фото и видео с женой, из которых преданные поклонники могут заключить – их любимица счастлива, прекрасна и продолжает цвести.

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Максим Галкин как-то опубликовал видео, которое быстро разошлось среди фан-групп Примадонны. Шоумен вернулся с работы и, подходя к крыльцу замка, застал жену с детьми у окна – они ждали главу семьи и готовились его встретить. Как это было, телеведущий заснял на камеру.

«Какая бригада меня встречает! Серьезное дело», — засмеялся артист.

В окне Пугачева и двойняшки при виде папы начинают радостно маршировать. Получилось очень трогательное и веселое видео, на которое позже шоумен наложил музыку.

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