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Во всем блеске: Наташа Королева предстала в мини-платье из «зеркальных осколков»

Певица вслед за Кристиной Орбакайте отправилась с концертами по стране.

Во всем блеске: Наташа Королева предстала в мини-платье из «зеркальных осколков»
Наташа Королева. Фото: Global look press

С наступлением весны многие артисты поспешили на встречу с любимыми поклонниками, анонсировав гастрольные туры. Например, Кристина Орбакайте уже дала несколько концертов в крупных городах страны. Певица не скрывала своей радости от того, что, наконец, спустя много месяцев снова может дарить фанатам эмоции.

Вслед за Орбакайте в концертное турне отправилась Наташа Королева. Звезда эстрады уже выступила перед публикой в Кирове накануне, отметившись на сцене в мини-платье с эффектом зеркальных осколков. Сияющая и счастливая, звезда позировала за кулисами.

Наташа Королева
Наташа Королева за кулисами. Фото: instagram.com/borisizh/

В настоящее время концерты и массовые мероприятия разрешены уже с 75%-ной заполняемостью зрительного зала. в стране постепенно вводят послабления ограничительных мер, принятых ранее из-за пандемии коронавируса.

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